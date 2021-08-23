Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала жалоб от международных платежных систем Visa и Mastercard или других участников финансового рынка в связи с решением ретейлера Wildberries предоставлять покупателям скидки при оплате картами «Мир», через Систему быстрых платежей и SberPay. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

«Жалоб от участников финансового рынка в ФАС России не поступало. При поступлении соответствующих обращений они будут рассмотрены ведомством на предмет нарушения антимонопольного законодательства в установленный законом срок», — указали в службе в ответ на соответствующий вопрос.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям «самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться». Скидки предоставляются при оплате картами «Мир», через Систему быстрых платежей и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.