Правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Документ , который 23 августа подписал глава правительства Михаил Мишустин, размещен на сайте Кабмина.

В концепции сформулированы первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе — развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.

В частности, согласно документу, к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них.

Также подчеркивается необходимость совершенствования регуляторной среды. Планируется разработать порядок проектирования парковочных пространств для электротранспорта, актуализировать ряд технических регламентов и документов в сфере стандартизации.

Важнейшее направление работы — поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них, подчеркивают в Кабмине. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а с 2022 года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты. На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

Необходимое условие для более активного использования электротранспорта — создание разветвленной сети зарядных устройств. Для этого осенью правительство определит перечень территорий, на которых начнется формирование такой инфраструктуры. Также будут приняты правила предоставления субсидий на открытие станций.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025—2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. Как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.