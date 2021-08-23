Родителям детей школьного возраста перечислено более 20 млн единовременных выплат по 10 тыс. рублей на подготовку к началу учебного года, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

«По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 миллионов 70 тысяч детей школьного возраста. То есть средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года», — приводится в сообщении комментарий главы Минтруда Антона Котякова.

В Минтруде напомнили, что единовременная выплата по 10 тыс. рублей предназначена детям в возрасте от шести до 18 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. По поручению президента РФ выплаты начались 2 августа. В первый день было направлено 17,4 млн выплат. В общей сложности такую поддержку могут получить родители 20,4 млн детей.