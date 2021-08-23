Аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона заключила соглашение о выходе на NASDAQ путем объединения бизнеса со специализированной компанией NextGen Acquisition Corp. II, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз Virgin Orbit. Стоимость компании в результате сделки оценивается в 3,2 млрд долларов.

Virgin Orbit решила отказаться от традиционного IPO и выбрала для выхода на биржу слияние со специальной технической компанией, акции которой уже торгуются на NASDAQ. NextGen Acquisition Corp. II создал бывший топ-менеджер Goldman Sachs Джордж Мэттсон.

Ожидается, что объединение бизнеса будет завершено в IV квартале 2021 года. Сделка включает новые инвестиции в размере 100 млн долларов от Boeing и AE Industrial Partners. В общей сложности объединенная компания получит до 483 млн долларов средств инвесторов. После завершения сделки акции объединенной компании будут торговаться на NASDAQ под тикером VORB.

Virgin Orbit, основанная в 2017 году, занимается запуском спутников на околоземную орбиту для коммерческих клиентов и госкомпаний. Это одно из подразделений корпорации Virgin Group. В январе 2021 года Virgin Orbit успешно запустила спутники для NASA.

Сейчас акционерами Virgin Orbit являются Virgin Group, Mubadala Investment Company, а также менеджмент и сотрудники компании. Их доля в объединенной компании составит около 85%.



Первой публичной космической компанией Ричарда Брэнсона стала Virgin Galactic, которая дебютировала на бирже в 2019 году. Она также отказалась от проведения IPO, объединившись с уже торгующейся на бирже компанией Social Capital Hedosophia Holdings. Сейчас стоимость Virgin Galactic оценивается в 6,3 млрд долларов.