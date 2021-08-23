Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,31% и составил 3 883,01 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,63%, до отметки 1 649,94 пункта.

Больше всего подорожали акции «Русала» (плюс 3,62%), «ИнтерРАО» (плюс 2,84%), «Системы» (плюс 2,12%), «Татнефти» (плюс 2,07%) и «ЛУКОЙЛа» (плюс 2,04%). Максимальное падение цены продемонстрировали ГДР Mail.ru (минус 1,36%), FixPrice (минус 0,61%), акции НЛМК (минус 0,53%), группы «ПИК» (минус 0,41%) и «Ростелекома» (минус 0,17%).



Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались развить повышение, продолжая получать поддержку от внешнего фона, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «На мировых фондовых и сырьевых биржах в начале новой недели наблюдалось возвращение в рисковые активы. На данный момент технические сигналы развернулись в сторону покупателей, в то время как ухудшение ряда фундаментальных факторов также воспринимается как аргумент против скорого сворачивания стимулирующих мер. При прочих равных как минимум до середины недели оптимистичный настрой вполне может сохраниться. Во вторник на российском рынке в центре внимания, вероятно, окажется «Полюс», который представит квартальные финансовые результаты и даст рекомендации по дивидендам. В условиях очередного пробоя золотом отметки 1 800 долларов за унцию «Полюс» при позитивной отчетности и дивидендных новостях может провести вполне удачную сессию», — написала аналитик.