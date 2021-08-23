Рубль укрепил позиции к доллару и уступил евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра по состоянию на 19:00 мск составил 73,14 рубля, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,99 рубля (плюс 9 копеек).

В ходе торгов было проведено немногим более 26 тыс. сделок с долларом на 1,5 млрд долларов и 4,4 тыс. сделок с евро на 280 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,93—74,2 рубля за доллар и 86,65—87,06 рубля за евро.

«Улучшение настроения инвесторов, которые демонстрируют повышенный спрос на рисковые активы, а также рост цен на нефть и пик налогового периода в России стали факторами некоторого укрепления национальной валюты. После того как на прошлой неделе котировки сырья потеряли более 7%, сегодня стоимость нефти растет на 3%. Данные о том, что в Китае распространение штамма «дельта» взято под контроль, стало фактором для роста уверенности трейдеров, что спрос на сырье будет соответствовать прогнозам. <…> В краткосрочной перспективе, за счет проведения налоговых выплат от компаний-экспортеров, рубль может торговаться в диапазоне 73,9—74,7 в паре с долларом и на уровне 86,5—87 в паре с европейской валютой», — отметил трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

