Студенты и аспиранты смогут за полцены путешествовать на «Сапсане» в сентябре и октябре. Как сообщается на сайте РЖД, специальный тариф «Студент» позволит приобрести билеты на высокоскоростные поезда «Сапсан» со скидкой 50%.

Акция распространяется на базовый и экономический классы обслуживания всех поездов «Сапсан» отправлением с 1 сентября по 31 октября 2021 года. Купить билет со скидкой можно будет в билетных кассах дальнего следования за два часа (но не позднее чем за пять минут) до отправления поезда.



Для оформления билета необходимо представить оригинал действующего студенческого или аспирантского билета, зачетную книжку или справку об очном обучении в высшем учебном заведении, полученную не позднее чем за три месяца до даты оформления проездного документа, уточняется в релизе. Подробная информация об условиях акции доступна на официальном сайте РЖД в разделе «Скоростные поезда».

Согласно информации на сайте РЖД, поезда «Сапсан» курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, а также по маршрутам Нижний Новгород — Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.