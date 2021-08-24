Минтруд РФ утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Приказ, подписанный министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1», — говорится в сообщении.

Приказ вступает в силу с 2022 года. Согласно документу, сведения будут предоставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам, достигшим 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информирование должно проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста.