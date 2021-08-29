Все первоклассники в возрасте от шести до восьми лет с 1 сентября по 3 октября смогут бесплатно посетить город профессий «КидБург» и музеи «ЛабиринтУм» в рамках акции «Всем, кому СЕМЬ!». Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, поддержавшего социальную инициативу.



Акция «Всем, кому СЕМЬ!» реализуется с 2016 года. За это время в ней приняли участие более 70 тыс. первоклассников в разных регионах России. В 2021 году акция проводится в семи разных российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Ярославле, а также в Казахстане (г. Нур-Султан). Все игровые центры работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по работе детских проектов в условиях риска распространения коронавирусной инфекции, поэтому рекомендуется уточнять режим работы выбранной площадки перед посещением.

Родителям, которые хотят получить бесплатный билет для своего первоклассника, необходимо зарегистрировать ребенка на специальной странице акции , выбрать место и дату посещения. Далее им на почту придет электронный сертификат, который нужно будет предъявить в день посещения вместе со свидетельством о рождении ребенка или паспортом одного из родителей, в котором указана дата рождения ребенка.

ВТБ уже шесть лет сотрудничает с группой компаний «КидБург», рассказали в финучреждении. На площадках городов профессий созданы интерактивные филиалы ВТБ, где юные гости могут попробовать свои силы в банковском деле. В 2021 году ВТБ и «КидБург» расширили сотрудничество, подготовив для учащихся средней школы бесплатный курс по финансовой грамотности. Проект задуман как мини-сериал, десять серий которого вместе с сопровождающими тестовыми заданиями будут постепенно публиковаться на сайте «КидБурга» начиная с 6 сентября 2021 года.