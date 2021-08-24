Около 600 новых бизнес-проектов открывается в Москве каждый день, что на треть больше показателя, который был до ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

«До пандемии в городе каждый день открывалось 400—450 новых бизнесов, а сейчас — 600», — сказал он.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба России, на 10 августа в Москве зарегистрированы 728 765 индивидуальных предпринимателей и компаний. Годом ранее — также на 10 августа — в столице действовали 681 368 субъектов малого и среднего бизнеса.