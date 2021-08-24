Поступление на прилавки магазинов овощей нового урожая, а также меры правительства уже приводят к снижению розничных цен на продукты, пишет «Российская газета» . К такому выводу пришли участники совещания в правительстве по обеспечению доступности овощной продукцией под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Так, с начала лета цены на огурцы и томаты снизились на 38,5% и 44,5% соответственно, на картофель — более чем на 12%, на лук репчатый — около 7%.

По предварительным данным, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта составит 7 млн тонн (на 3% больше, чем в прошлом году), производство картофеля планируется увеличить на 5%, отметила Абрамченко. По оценке вице-премьера, собственных овощей открытого грунта должно хватить до нового урожая.

Она поручила Минсельхозу проработать меры поддержки для инвесторов таким образом, чтобы срок окупаемости строительства овощехранилища сократить до пяти — семи лет. Также вице-премьер поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России вместе с представителями бизнеса проанализировать ситуацию с ростом стоимости автоперевозок и разработать меры, которые могли бы помочь снизить цены на транспортные услуги. Абрамченко напомнила, что для сдерживания роста цен на овощи в ДФО Кабмин принял решение о стопроцентном субсидировании железнодорожных перевозок овощей из Сибири и Урала на Дальний Восток. Также предусматриваются и системные меры, направленные на снижение цен не только на овощи, но и все социально значимые продукты.

Стабилизировать цены на овощи поможет и расширение доступа фермеров к розничным рынкам, ярмаркам и нестационарным объектам торговли. Сейчас количество площадок для проведения ярмарок уже увеличилось на 25% и достигло 10,5 тыс. мест по сравнению с 2019 годом. Абрамченко поручила регионам продолжить работу по увеличению количества ярмарок и упрощению доступа личных подсобных хозяйств и фермеров на эти площадки. По мнению вице-премьера, увеличить производство помогут и меры по эффективному планированию посевных площадей и вовлечению в оборот новых сельхозземель.