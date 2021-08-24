Пандемия вызываемого коронавирусом заболевания подтолкнула к крайней бедности до 80 млн человек в развивающихся странах Азии. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Азиатского банка развития (АБР), штаб-квартира которого находится в Маниле.

«Пандемия подтолкнула к крайней бедности от 75 млн до 80 млн человек в развивающихся странах Азии по состоянию на прошлый год по сравнению с тем, что произошло бы без COVID-19», — отмечается в документе. Речь идет о людях, живущих менее чем на 1,9 доллара в день.

«По состоянию на 2017 год около 203 млн человек, или 5,2% населения развивающихся стран Азии, жили в крайней бедности. Без COVID-19 это число сократилось бы до 2,6% в 2020 году», — подсчитали авторы доклада.

«Азиатско-Тихоокеанский регион добился впечатляющих успехов, но пандемия выявила социально-экономические разломы, которые могут ослабить устойчивое и инклюзивное развитие региона», — отметил главный экономист АБР Ясуюки Савада.