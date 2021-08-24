Центробанк планирует ограничить время, в течение которого сервисы банка могут быть недоступны, двумя часами, пишет РБК со ссылкой на приложение к проекту положения, опубликованного на сайте регулятора. Если проект примут, банкам придется отчитываться о сбоях перед ЦБ и заранее уведомлять его о публикации сообщений, связанных с аварией.

Как следует из документа, не более двух часов могут быть недоступны процессы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением банковских счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и онлайн-сервисами дистанционного обслуживания, а также с идентификацией по биометрическим данным. Крупным банкам с активам более 500 млрд рублей на восстановление процессов, которые обеспечивают размещение и обновление биометрических и персональных данных в Единой биометрической системе, планируется дать не более получаса.

О сбоях и принятых мерах банки должны будут сообщать в Банк России. Их также обяжут передавать регулятору информацию и о планируемых мероприятиях, в том числе о выпуске пресс-релизов, проведении пресс-конференций и размещении сообщений на официальных сайтах о сбоях. Кроме того, банки не реже раза в год должны будут «проводить анализ необходимости пересмотра значений целевых показателей операционной надежности с учетом требований к системе контрольных показателей уровня операционного риска».

Под операционной надежностью ЦБ понимает способность банка обеспечить непрерывное протекание критически важных процессов, если произойдет отказ или сбой систем либо оборудования или будет проведена хакерская атака. Крупные банки с активами более 500 млрд рублей должны будут противодействовать целевым компьютерным атакам, моделировать их сценарии, проводить плановые тренировки и оперативно взаимодействовать с Центробанком, говорится в проекте положения.

ЦБ планирует, что проект вступит в силу 1 октября 2022 года. Сейчас документ находится на стадии публичного обсуждения.