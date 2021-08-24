Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,43% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 899,71 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился также на 0,59% и равнялся 1 659,68 пункта.

По состоянию на утро вторника на мировых рынках наблюдается умеренно позитивный настрой, отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев. «Ключевые азиатские индексы продолжают восстанавливаться, при этом китайские и японские индексы показывают опережающую динамику. Фьючерсы на американские и европейские индексы — в слабом плюсе. Нефть Brent, как и другие сырьевые продукты, продолжает расти», — поясняет он.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, продолжат начатое накануне повышение в связи с сохранением оптимистичных настроений за рубежом, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Лучше рынка при этом могут смотреться бумаги «Полюса», который сообщил о росте чистой прибыли за первое полугодие по МСФО по сравнению с уровнем годовой давности более чем втрое, до 1,093 миллиарда долларов, при увеличении выручки на 12%, до 2,273 миллиарда долларов. Совет директоров «Полюса» также рекомендовал выплатить полугодовые дивиденды в размер 267,48 рубля на акцию (против 240,18 рубля годом ранее), что эквивалентно 3,61 доллара на акцию и 1,81 доллара на депозитарную расписку — позитивно с учетом положения котировок золота выше 1 800 долларов за унцию», — комментирует эксперт.