Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте денежных средств на сумму 2,15 млрд рублей, находящихся на счетах пяти ранее контролировавших Международный Фондовый Банк (МФБанк) лиц, говорится в определении суда.

Определение о принятии обеспечительных мер было вынесено в рамках иска АСВ о взыскании с экс-руководителей банка 2,4 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими МФБанк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов, операции по незаконной выдаче денежных средств из кассы банка, приобретение недвижимого имущества по завышенной цене и неправомерные зачисления денежных средств.

Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, в соответствии со статьей 71 ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения бывших руководителей кредитной организации к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Центральный банк РФ 4 октября 2017 года отозвал у МФБанка лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, проблемы в деятельности банка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности.

При этом, отмечает ЦБ, кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем «технической» трансформации активов.

Столичный арбитраж 25 декабря 2017 года признал МФБанк банкротом.