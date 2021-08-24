Московская биржа планирует 1 сентября 2021 года допустить к торгам 77 иностранных акций, среди которых бумаги Robinhood, MSCI, Pinterest, JPMorgan Chase & Co. F5 Networks, и др., говорится в сообщении торговой площадки.

«В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 281», — отмечается в релизе. Как ожидается, в дальнейшем Мосбиржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.

Торги акциями иностранных эмитентов на Мосбирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала — по американским бумагам в долларах США.

Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.

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