Банк «Санкт-Петербург» и Setl Group запустили совместную акцию со сниженными ставками по ряду ипотечных программ, сообщает пресс-служба кредитной организации. Как уточняется, новые условия действуют при покупке строящихся квартир в Санкт-Петербурге в жилом комплексе «Солнечный Город. Резиденции» 2, 3, 4, 5.1—5.3 и 6, а также во втором корпусе жилого комплекса «Панорама Парк Сосновка».

«Квартиру в строящихся объектах Setl Group можно приобрести в кредит от банка «Санкт-Петербург» по программе «Новостройка» под 7,35% годовых. Для этого первоначальный взнос по ипотеке должен составлять 20% стоимости квартиры и выше, а срок кредита не должен превышать 15 лет. Сумма кредита может составлять от 500 тыс. до 30 млн рублей», — говорится в релизе.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По государственной программе с субсидированной ставкой в этих же объектах можно приобрести квартиру под 4,7% годовых. Первоначальный взнос в этом случае — не менее 15%, срок кредита — до 15 лет, сумма — до 3 млн рублей.

Кроме перечисленных выше, покупатели могут воспользоваться программой «Семейная ипотека». Ставка по ипотеке составит 3,5% годовых, первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — не более 15 лет, сумма — до 12 млн. В банке напоминают, что теперь семейную ипотеку могут получить семьи, в которых есть хотя бы один ребенок, рожденный с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го.