При содействии Банка коммуникаций и Банка Китая впервые был применен цифровой юань при заключении фьючерсных сделок на товарно-сырьевой бирже в городе Далянь.

Сделка не облагалась комиссионными сборами. «Более того, не было ограничений, связанных с периодом работы платежной системы. Для компаний это удобно», — заявил управляющий складом по комплектованию грузов Цзян Бинь.

Китай приступил к внедрению национальной виртуальной валюты в конце 2019 года. К этому экспериментальному проекту присоединились многие города страны, в том числе Пекин. За полтора года китайский Центробанк зафиксировал свыше 1,32 млн сделок при помощи цифрового юаня как в области транспорта и общественного питания, так и при оформлении государственных услуг.

Ожидается, что новый этап в развитии данной системы наступит в феврале 2022 года, когда в столице Китая будет проводиться зимняя Олимпиада.

