Новые дополнительные выплаты иным категориям граждан РФ, кроме пенсионеров и военных, сейчас не планируются. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируются ли какие-то новые единовременные выплаты, в том числе для молодых людей.

«В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах [из] различных ведомств силового блока, — пояснил Песков. — О других категориях сейчас речи не идет». «Давайте не забывать про те выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду граждане с детьми в разной конфигурации. Это очень важно», — подчеркнул пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин 23 августа предложил разово выплатить всем пенсионерам страны в 2021 году по 10 тыс. рублей. Как позднее посчитали в Совфеде, на такие выплаты может понадобиться около 500 млрд рублей. Во вторник утром глава государства подписал соответствующие указы о выплатах пенсионерам.

Кроме того, глава государства предложил по итогам года осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тыс. рублей в среднем.