Уровень бедности по РФ составляет 12,1%, при этом наибольший уровень бедности фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Такие данные Минтруда представил замдиректора департамента информационных технологий Андрей Лебедев на пленарной сессии форума «Сообщество».

Согласно данным, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве — 34,1%, Ингушетии — 30% и Кабардино-Балкарской Республике — 24,2%. Также высокий уровень бедности (выше 23%) отмечен в Республике Алтай. Наименьший уровень бедности (от 5% до 10%) был зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО.

«Выход из бедности, если говорить о якорной бедности, когда семья находится глубоко в такой стадии, она не может вырваться, дети не могут получить соответствующее образование, все это замкнутый круг. Выход из этой бедности — это два фактора: максимально эффективная занятость, то есть в регионе должна таким образом быть выстроена социально-экономическая политика, чтобы тот же самый ученик, студент мог найти эффективную работу, и социальная сфера, в том числе социальный контракт», — заявил Лебедев.

Он отметил, что тремя главными целями цифровой трансформации социальной сферы в этой связи являются оперативность предоставления выплат и пособий, удобство в получении выплат, то есть минимизация предоставления документов и выход на дистанционный порядок предоставления во всех регионах страны, а также адресность — выплаты тем, кто в них действительно нуждается.