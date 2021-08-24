Банк России установил официальные курсы валют на 25 августа.

Курс доллара опустился на 12,01 копейки, составив 73,9465 рубля (74,0666 рубля на 24 августа). Курс евро вырос на 2,2 копейки до 86,8058 рубля (с 86,7838 рубля на 24 августа).

На Московской бирже на 13:38 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 23 копейки, валюты стоят 73,94 и 86,78 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 73,88—74,16 рубля за доллар и 86,69—87,25 рубля за евро.