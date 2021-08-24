Банк России предлагает расширить возможности по совмещению различных видов деятельности на финансовом рынке. По мнению регулятора, это позволит в перспективе перейти к регулированию по видам деятельности: финансовые организации смогут работать по новым направлениям без создания отдельного юридического лица. Подходы Банка России представлены в консультативном докладе «Совмещение видов деятельности на финансовом рынке».

Новации призваны повысить качество и доступность финансовых услуг для клиентов, будут способствовать улучшению эффективности работы действующих участников финансового рынка и упрощению доступа на рынок новых компаний.

В приоритетном порядке планируется предоставить участникам рынка право совмещать комплементарные виды деятельности. Например, нефинансовые и некредитные финансовые организации смогут оказывать отдельные платежные услуги, негосударственные пенсионные фонды — осуществлять страховую и нефинансовую агентскую деятельность, а страховые организации — предоставлять услуги по доверительному управлению и заключать пенсионные договоры.

Как уточняет ЦБ, такая трансформация не потребует масштабной перестройки бизнес-процессов участников рынка, а возникающие риски могут быть ограничены действующими регуляторными требованиями при их модернизации.

В докладе представлены механизмы контроля рисков, как финансовых, так и связанных с конфликтом интересов и усложнением корпоративного управления, в отношении каждого нового направления совмещения видов деятельности.

Для внедрения инициатив потребуются значительные изменения в регулировании. По оценке Банка России, этот процесс займет несколько лет. Поэтому реализация предложений будет поэтапной — по мере проработки и согласования с профессиональным сообществом.

Замечания и комментарии к докладу, а также ответы на представленные в нем вопросы Банк России просит направлять до 1 октября 2021 года включительно.