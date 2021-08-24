Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил порядок назначения страховой пенсии по старости автоматически, он может вступить в силу с 1 января 2022 года, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — говорится в проекте.

Согласно документу, страховая пенсия по старости в автоматическом режиме может быть назначена гражданам РФ, которые обратились с заявлением о назначении пенсии через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Исключениями являются военнослужащие и космонавты, у которых есть право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.