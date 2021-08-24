«Ростех» представил на военно-техническом форуме «Армия-2021» первый российский банкомат с функцией полной рециркуляции банкнот. Как сообщает пресс-служба корпорации, устройство предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию.

В сообщении уточняется, что технология рециркуляции наличных (cash recycling) основана на использовании банкнот, внесенных одним клиентом, для выдачи другим. Модуль рециркуляции наличных прошел сертификацию и одобрен к использованию Центробанком РФ.

В описании указано, что банкомат выполняет бесконтактные операции с картами, считывает штрихкоды и QR-коды, печатает чеки и выписки. Он оборудован эскроу-юнитом для высокоскоростного приема купюр пачками. Для обеспечения безопасности банкомат оснащен камерой для фиксации операций клиентов.

«Потребность в банкоматах в России составляет около 20 тысяч аппаратов в год. Правительство установило квоты на закупку российских кассовых терминалов и банкоматов в размере 18% на этот год и 20% на 2022—2023 годы. Таким образом, потребность в банкоматах российского производства оценивается на уровне 5 тысяч устройств в год», — приводится в пресс-релизе комментарий исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко.