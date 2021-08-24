Совкомбанк расширяет партнерскую сеть банкоматов на пополнение карт, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

«Клиентам Совкомбанка, держателям карт платежных систем Visa и Mastercard, стала доступна функция пополнения карт в 460 банкоматах-ресайклерах Райффайзенбанка, количество которых в дальнейшем будет расти. При пополнении карты действуют увеличенные лимиты внесения денежных средств без взимания комиссии: до 45 тыс. рублей за одну операцию, до 1 млн рублей в течение месяца», — говорится в сообщении пресс-службы Совкомбанка.

В релизе сказано, что партнерская сеть Совкомбанка с возможностью пополнения денежных средств насчитывает сегодня более 17,5 тыс. устройств по всей России. Сеть включает банкоматы Альфа-Банка, банка «Открытие», ВТБ, Московского Кредитного Банка и Райффайзенбанка.

