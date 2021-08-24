Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в стране можно продлить на срок от трех до пяти лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился обсудить с правительством вопрос о введении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Мораторий был введен в марте 2020 года для поддержки предпринимателей в период пандемии, а позже продлен на 2021 год.

«Мы будем счастливы, если пройдет это решение, потому что, действительно, надо продлевать мораторий, — сказал Титов в беседе с ТАСС во вторник. — Можно было бы на период три — пять лет эту норму ввести».

Он уточнил, что имеет в виду возможность введения моратория «на все проверки компаний, деятельность которых напрямую не создает угроз для жизни и здоровья граждан».