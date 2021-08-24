Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать второй Пенсионный фонд — Фонд старших поколений для выплаты пенсий гражданам, родившимся до 1967 года и не платившим страховые взносы в полном объеме. Об этом сообщает РБК .

Эксперты Столыпинского клуба, одним из основателей которого является Титов, во вторник, 24 августа, представили концепцию «ре-реформирования» пенсионной системы. Необходимость переформатирования пенсионной системы объясняется тем, что граждане не удовлетворены размерами пенсии, сказал Титов на презентации. «Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции», — считает он.

По данным Института экономического роста имени Столыпина, с 2011 по 2021 год накопленная инфляция намного обогнала номинальный рост пенсий. Коэффициент замещения утрачиваемого заработка пенсией упал с 36,5% в 2011 году до 30,5% в прошлом году и, по прогнозу, снизится до 29,8% к 2024-му. По рекомендации Международной организации труда коэффициент пенсий к зарплате должен составлять не менее 40%.

По расчетам экспертов института, текущая версия страховой системы пенсионного обеспечения несправедлива: работник, за которого работодатель уплачивает максимальные страховые взносы, обеспечивает двух-трех человек — из неформального сектора и льготников. «Существует большое количество участников, которые не вносят или не полностью вносят платежи в пенсионную систему, и им пенсия накапливается за счет взносов других», — констатируют авторы концепции.

Одно из предложений Столыпинского клуба — создание Фонда старших поколений (ФСП) наряду с Пенсионным фондом России. Задачей второго фонда станет пенсионное обеспечение граждан, родившихся до 1967 года, поскольку эта категория платила страховые взносы в пенсионную систему современной России не в полном объеме.

Наполнять ФСП в Столыпинском клубе предлагают за счет прямых дотаций государства; отчислений, которые были сделаны и делаются гражданами старше 1967 года; специализированных поступлений в бюджет по примеру развитых стран — например, прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на роскошь, части налога на прибыль, части акцизов на алкоголь и табак.

Эксперты Столыпинского клуба также раскритиковали размер страховых взносов в России*, назвав его завышенным. «Страховые взносы в размере 30% — слишком дорогая цена для бизнеса и для граждан. Отсюда — большой объем неформального сектора и зарплат в конвертах. Проблема теневого сектора особенно актуальна в регионах, никто не готов платить такой размер социальных взносов», — говорит директор Института экономики роста, советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко.

Эксперты считают, что ставку страховых взносов можно было бы установить на уровне 15%. По их мнению, всеобщее снижение фискальной нагрузки простимулирует бизнес платить страховые взносы и увеличит бюджетные доходы. В доказательство они приводят прошлогоднее снижение взносов для малого и среднего бизнеса до 15% с базы выше МРОТ, которое привело к росту декларируемых зарплат.

Кроме того, авторы концепции считают, что нужно давать людям право самим определять, когда выходить на пенсию, но не раньше 60 лет* для мужчин и женщин и при наличии трудового стажа не менее 35 лет.

Существующую сейчас балльную формулу расчета пенсии в Столыпинском клубе назвали непрозрачной, предложив заменить ее на стажево-заработковую формулу (прогрессивную шкалу в зависимости от стажа работы и суммы всех доходов). По словам Титова, людям понятнее, когда пенсия рассчитывается в зависимости от стажа.



Еще одно предложение — разрешить «выкупать» пенсионный стаж, полностью или частично. Сделать это можно в последний год перед выходом на пенсию либо авансовыми платежами в течение всего предпенсионного периода. Это нужно, чтобы дать неформальному сектору возможность заплатить государству за пенсию из собственных сбережений.

*Позже пресс-служба Титова распространила официальный пресс-релиз с перечислением предложений, озвученных на конференции Института экономики роста имени Столыпина. В сообщении уточняется, что гражданам предлагается предоставить альтернативную возможность получения пенсионных прав в зависимости либо от возраста (55 лет как для мужчин, так и для женщин), либо от трудового стажа (не менее 35 лет). От срока выхода и накопленного стажа будет зависеть и размер пенсии.



Для всех категорий плательщиков предлагается снизить ставку пенсионных взносов до 12%.

«Стандартная» ставка пенсионных взносов — 22% — остается очень высокой, — приводятся в релизе слова Антона Свириденко. — Такими взносами облагаются зарплаты 27 миллионов человек (36% от общего количества работающих участников пенсионной системы). В итоге каждый из таких работников обеспечивает взносами со своей пенсии еще двух-трех человек: из неформального сектора, с льготными взносами, плюс тех, кто вышел на пенсию до 1992 года. Собираемых взносов в Пенсионном фонде хронически не хватает для выполнения текущих обязательств. С 2007 года дефицит ПФР стал хроническим, в 2022 году он станет максимальным с этого времени — 38,7%. Недостающие средства перечисляются траншами из федерального бюджета».

«Для более молодых работников нужно создать полноценную страховую систему пенсионного обеспечения, — цитирует пресс-служба Титова эксперта Института экономики роста, проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова. — Но прежде всего снизить ставку пенсионных взносов до 12% для всех категорий без исключений. А для того, чтобы сохранить наполнение ПФР на прежнем уровне, облагать взносами не только зарплаты, но и дивиденды. Отказаться от регрессной шкалы для высоких зарплат (сейчас с ростом зарплаты ставка взносов уменьшается). Поискать резервы стоит и в уменьшении издержек самого Пенсионного фонда. Его услуги уже доступны в электронном виде, поэтому все его многочисленные здания в таком количестве просто не нужны».

Сами пенсионные счета необходимо сделать собственностью гражданина, а не государства, подчеркивают в Институте экономики роста. В результате каждый гражданин сможет управлять своим счетом и передавать его по наследству, что послужит мотивацией для платежей «вбелую».



Накопительную систему для работающего поколения предложено перевести на сугубо добровольную основу и вернуть принцип софинансирования: 1 рубль на добровольную пенсию отчисляет сам работник (взнос освобождается от НДФЛ), еще 1 рубль — его работодатель (вычитает из налогооблагаемой базы налога на прибыль), а еще один 1 рубль — государство (прим. Банки.ру).