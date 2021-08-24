Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,15% и составил 3 888,87 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,66% — до отметки 1 660,9 пункта.



По итогам торговой сессии рост продемонстрировали, в частности, акции «Магнита» (плюс 1,03%), «Яндекса» (плюс 1,02%), «Норникеля» (плюс 0,79%), МТС (плюс 0,52%), «Газпрома» (плюс 0,1%). Зафиксировано падение цены на акции СберБанка (минус 1,64%), Мосбиржи (минус 0,7%), «Полюса» (минус 0,75%), Mail.ru (минус 0,04%), «ЛУКОЙЛа» (минус 0,03%).



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что на мировых фондовых и сырьевых биржах во вторник сохранялся оптимистичный настрой, что позволило и российским активам вернуться к росту. «Среда будет интересным днем с точки зрения как зарубежной статистики, так и корпоративных отчетностей в РФ. Если заказы на товары длительного пользования в США в июле мало изменились по сравнению с предыдущим месяцем (в соответствии с консенсус-прогнозом), рынок, вероятно, сохранит текущую склонность к росту. На нефтяных биржах же в середине недели будет решаться судьба краткосрочного и среднесрочного тренда: котировки подошли вплотную к важным сопротивлениям», — написала аналитик.