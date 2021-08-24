Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 35 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,78 рубля. Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,67 рубля, уменьшившись на 34 копейки по сравнению с предыдущим закрытием.

С начала торговой сессии было проведено 30,5 тыс. сделок с долларом почти на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,72—74,16 рубля за доллар. С евро было проведено 4,8 тыс. сделок на 304 млн евро в курсовом диапазоне 86,63—87,25 рубля за евро.

«Благодаря позитивному внешнему фону рубль с открытия устремился вверх, ускорив рост на старте основной сессии. Затем российская валюта умеренно просела вслед за нефтяными ценами. <…> В середине сессии рублю удалось возобновить укрепление и переписать дневной максимум благодаря очередному импульсу роста нефтяных цен», — отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.