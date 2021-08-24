Президент РФ Владимир Путин поддержал идею «Единой России» о расширении функций почтовых отделений. Об этом глава государства заявил на съезде партии, сообщается на ее сайте.

Он обратил внимание на то, что отделения Почты России есть почти в каждом сельском населенном пункте.



«Нужно предусмотреть ресурсы на их обновление. Чтобы здесь могли, например, вести доставку лекарств и продуктов, предоставлять справки и выписки с единого портала госуслуг, отправлять в МФЦ необходимые документы. Оказывать другие услуги, необходимые людям», — отметил президент.