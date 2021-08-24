Новые единовременные выплаты коснутся примерно 43 млн пенсионеров, они могут осуществляться вместе с доставкой пенсии, заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тыс. рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре.
«Порядка 43 миллионов человек», — сказала Баталина журналистам, отвечая на вопрос, скольких пенсионеров коснутся выплаты. Единовременные выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсии, подчеркнула замминистра.«Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций», — добавила Баталина.