Партия «Единая Россия» будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая во вторник на втором этапе съезда «Единой России».

«Благополучие людей» — так назван первый большой раздел программы. В этом смысл нашей социальной политики. Там был определен целый комплекс направлений работы. <…> В частности, партия будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда», — сказал он.



Медведев подчеркнул, что партия ставит задачу «добиться серьезного роста доходов в бюджетной сфере для врачей, педагогов, социальных работников, военнослужащих, сотрудников бюджетных организаций, организаций в сфере культуры, научных учреждений».