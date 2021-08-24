«Единая Россия» должна энергично подключиться к реализации планов по борьбе с безработицей в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии, сообщается на ее сайте.

«Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти «уровни» и «тенденции» не имеют никакого значения. Ему от этого ни жарко, ни холодно, ему все равно, что мы там рассуждаем на эту тему. Поэтому важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться», — подчеркнул глава государства.

Уже есть поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые остро сталкиваются с проблемой безработицы, напомнил он.

«Прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», — сказал он.

Кроме того, необходимо разработать специальную программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями здоровья, добавил он.



«Надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянный доход. Здесь важно учесть все вопросы: от обучения и повышения квалификации до открытия специализированных рабочих мест», — резюмировал Путин.