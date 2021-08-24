У России впервые за всю историю есть возможность в целом решить жилищный вопрос. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко (часть стенограммы уже выложена на сайте Кремля).

Президент, обращаясь к Мутко, подчеркнул, что возглавляемая последним организация «является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важнейшей области, как жилищная сфера». «Само жилье, сама жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого человека, для любой семьи, для наших граждан в целом. У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — заявил президент.

По информации ТАСС, Мутко в ходе встречи рассказал президенту о росте цен на жилье в России, количестве ипотечных заемщиков, а также высказал предложения о расширении полномочий «ДОМ.РФ» как института развития.

Так, по словам главы «ДОМ.РФ», цены на жилье выросли на 13% в 2021 году, а остановить их рост поможет увеличение объемов ввода жилья в стране. «Мы увидели, что цена подросла. В прошлом году на 15,5%, в этом году уже [на] 13%, то есть где-то в среднем на 25% (за все время. — Прим. ТАСС). Нужно сбалансировать спрос, больше жилья вводить», — сказал Мутко.

В ответ на вопрос президента он уточнил, что в этом году может быть построено 84—85 млн кв. м жилья, и подчеркнул, что сейчас строительство в стране идет опережающими темпами.

Мутко отметил, что ключевая задача «ДОМ.РФ» — поддержка ипотеки. «50% граждан покупают жилье за счет ипотеки, ипотека — основной инструмент. С 2012 года по сегодняшний день 10,7 миллиона граждан улучшили жилье только с помощью ипотеки », — указал он.

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Мутко также высказал идею, что «ДОМ.РФ» как институт развития мог бы кредитовать строительство инфраструктуры в российских регионах напрямую .

«Почему я не могу как институт развития дать заем губернатору? <...> На развязку, путепровод мы могли бы давать заем напрямую. Почему коммерческий банк может, а я как институт развития почему не могу?» — задался вопросом Мутко. Он пояснил, что пока это запрещено.

По словам Мутко, необходимо наделить институты развития возможностью финансировать субъекты РФ с помощью целевых инфраструктурных займов напрямую. Это заметно упростит, ускорит процесс, считает он.

«Давайте… Дам соответствующее поручение правительству обязательно с ними это проработать», — ответил президент.

В релизе «ДОМ.РФ» на тему встречи Мутко с Путиным уточняется, что президент поддержал идею по масштабированию механизма строительства социальных, инженерных и транспортных объектов для нового жилья с помощью инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ».

По данным ТАСС, Мутко в ходе встречи также доложил Путину, что «ДОМ.РФ» со дня создания выплатил государству дивиденды на сумму 127 млрд рублей.

«За прошлый год мы получили прибыль в 26 миллиардов рублей, 14 миллиардов рублей заплатили дивидендов государству. Хотел бы отметить, что за все эти годы мы выплатили государству 127 миллиардов рублей уже в виде дивидендов», — сказал Мутко.

Он добавил, что со времени учреждения компании в 2015 году прибыль «ДОМ.РФ» выросла практически в восемь раз. Кроме того, активы компании по итогам 2020 года составляют около 1,4 трлн рублей, к концу года они достигнут 1,5 трлн.



По его словам, в целом «ДОМ.РФ» инвестировал в отрасль жилищного строительства около 2,5 трлн рублей через проектное финансирование, выпуск облигаций и другие механизмы. «Мы приняли долгосрочную программу на 2021—2030 годы, полностью направили деятельность «ДОМ.РФ» на достижение национальных целей — обеспечение граждан жильем», — подчеркнул Мутко.