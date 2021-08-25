В ноябре начнется реализация пилотного проекта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в области регулирования электронной торговли, направленного на ускорение и упрощение процедур доставки из иностранных интернет-магазинов, пишут «Ведомости» , уточняя, что пакет документов по этому проекту был принят комиссией еще в начале августа, а пилотный проект продлится до конца 2022 года.

Согласно документу, товары электронной торговли выводятся в отдельную категорию, кроме того, вводится статус института оператора электронной торговли и утверждается форма таможенной декларации; товары, т. е. игрушки, с которых решено начать эксперимент, можно будет хранить на специальных бондовых складах – таких, где они могут храниться неограниченный срок и во время хранения не облагаться пошлинами, а поскольку такой склад – чисто юридическое понятие, то им может стать существующее арендованное складское помещение.

По словам первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова, оператор электронной торговли будет осуществлять декларирование товаров от имени получателя, что упростит оформление товаров; сотрудник пресс-службы Почты России отметил, что создание бондовых складов увеличит объемы транзита через Россию, магазины смогут отказаться от срочной и дорогой авиадоставки, а сроки доставки сократятся с двух – четырех недель до одних – четырех суток по всей стране.

Бондовый склад позволит иностранным платформам хранить товары на территории России вблизи покупателей, при этом налоги и сборы будут выплачены только после того, как товар покинет склад; сейчас значительные объемы товаров направляются российским покупателям международных онлайн-платформ с бондовых складов в Прибалтике.

По информации Ассоциации компаний интернет-торговли, объем товаров, направляемых на отечественный рынок с бондовых складов на территории прибалтийских государств, превышает 1,5 млрд рублей в месяц, а потери бюджета за счет перетока трафика в соседние страны составляют до 25% от общего объема собираемых с трансграничных товаров пошлин; это значительные суммы, которые в случае реализации проекта ЕЭК могут вернуться в бюджеты стран – участниц комиссии.