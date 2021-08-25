Банк России объявил о готовящейся реформе платежного рынка, которая может обернуться для банков потерей части комиссионных доходов: регулятор даст возможность любой нефинансовой компании заниматься платежами россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные доклада ЦБ.

В России проводить платежи и переводы могут банки или небанковские кредитные организации (например, сервис «Золотая Корона» или Western Union) – никакая другая финансовая и тем более нефинансовая организация не может заниматься этим бизнесом, однако Центробанк предлагает дать нефинансовым и небанковским финансовым организациям право инициировать переводы от имени клиентов: составлять с их согласия распоряжения и направлять их в банки, где открыты счета, а также эти переводы осуществлять – агрегировать безналичные платежи, обеспечивать функцию эквайринга (прием платежей по карте), открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними.

К предоставлению платежных услуг уже проявили интерес микрофинансовые компании, брокеры, интернет-поисковики, розничные магазины и супермаркеты, рассказал журналистам зампред Банка России Владимир Чистюхин, уточнив, что нефинансовые игроки хотят, чтобы клиенты у них не только что-то приобретали, но и проводили через них платежи – это снизит издержки; точные сроки проведения реформы пока неизвестны, сначала надо обсудить идею с рынком, сообщил он.

Сейчас, чтобы компания могла на своем сайте или в магазине принимать платежи, она заключает договор банковского эквайринга: когда клиент платит картой, банк берет за это эквайринговую комиссию, основная часть которой – межбанковская комиссия, или интерчейндж, устанавливается платежной системой; ее банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились, средний размер комиссии за эквайринг при этом составляет 0,3–3,2% в зависимости от типа карты или категории товара.

Изменение такой бизнес-модели, когда нефинансовые организации смогут самостоятельно заниматься эквайрингом, должно снизить издержки на прием платежных карт, считает Банк России; потребитель сможет совершать платежные операции напрямую в мобильном приложении компании – например, направлять через него запрос к своему счету в банк для совершения перевода или платежа.