Малый бизнес практически не оформлял документы об отстранении сотрудников от работы на фоне обязательной вакцинации, пишет Forbes со ссылкой на данные исследования сервиса «БухСофт», входящей в группу «Актион», уточняя, что в июле 2021 года их подали всего 0,2% компаний. В тот же месяц число увольнений на 13% превысило наем.

Согласно исследованию, с февраля по июнь в среднем четыре-пять компаний в месяц из 15 тыс. официально оформляли документы об отстранении сотрудников от работы. Роструд 13 июля разъяснил, что в случае отказа сотрудников от вакцинации без противопоказаний их нужно отстранять от работы без сохранения зарплаты. В том же июле число компаний, официально отстранивших сотрудников от работы, достигло 28 (0,2% из всей выборки).

При этом, по данным аналитиков, в июле произошел один из наиболее ощутимых за последние полгода разрывов между принимаемыми и увольняемыми сотрудниками: по данным исследования сервиса, бизнес уволил 2 241 сотрудника, а принял на работу 1 988. В последние месяцы сокращалась и средняя заработная плата сотрудников. С апреля по июль она снизилась почти на 10% — до 33 354 рублей.

Руководитель направления «Зарплата и кадры» программы «БухСофт» Иван Бобров отметил, что на фоне коронавирусных ограничений бизнес не спешит отстранять персонал. «Как показывает статистика, работодатели в основном сразу действуют радикально — увольняют человека и тянут с приемом нового», — пояснил он, добавив, что некоторые компании предпочитают избегать радикальных мер в надежде сохранить штат. «Но при этом они сокращают зарплаты», — заключил Бобров.

«Если мы говорим о малых компаниях, то, во-первых, они почти все вне правового поля. Во-вторых, там никто понятия не имеет, кого, когда и за что надо от чего-то отстранять. Ну и, в-третьих, некому там у них куда-то подавать сведения», — прокомментировал тенденцию основатель компании SuperJob Алексей Захаров.

Москва первой ввела обязательную вакцинацию 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и других сфер. До 15 июля их нужно было привить первым компонентом, до 15 августа — вторым. Бобров считает, что в августе число отстранений «вряд ли сильно изменится»: «С основными трудностями столкнулись при вакцинации первым компонентом».