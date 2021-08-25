Количество россиян, имеющих активные займы в микрофинансовых организациях (МФО), с начала года увеличилось на 2,26 млн человек, или 23,5%, пишет РБК . Это следует из статистики саморегулируемой организации «МиР». На конец II квартала в стране насчитывалось 11,87 млн заемщиков МФО. За весь 2020 год база активных клиентов в этом сегменте выросла на 9,5%, или на 835 тыс. человек. За II квартал микрофинансовые компании выдали населению 7,9 млн новых займов на 104,6 млрд рублей, за полугодие выдачи приблизились к 200 млрд рублей, что почти на треть больше результата второй половины прошлого года.

По словам гендиректора IDF Eurasia Ирины Хорошко, в МФО идут как новые клиенты, так и повторные. Темпы роста заявок от новых клиентов примерно на 50% обгоняют темпы обращений от повторных клиентов, оценили в «Финбридже». В группе Eqvanta фиксируют рост заявок от россиян, которые ранее не обращались за заимствованиями. В I квартале рост портфеля обеспечивали в основном новые заемщики, а во II квартале структура спроса изменилась, росли выдачи уже проверенным клиентам, отметила управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Участники рынка существенно «докрутили» качество своего продукта, соглашается гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, новые клиенты нередко могут взять первый заем под 0%, а повторным компания может предложить бонусы.

Переток клиентов из банков в МФО участники рынка считают умеренным. В «МигКредите» долю «банковских» заемщиков сейчас оценивают в 10% от общего числа. В начале 2021 года порядка 5% от общего числа заемщиков так или иначе одновременно являлись клиентами банков, то есть имели в банках еще не погашенные кредиты, но сейчас их доля планомерно снижается, пояснила Хорошко.

По данным ЦБ, в I квартале доля просрочки в портфеле МФО немного снизилась по сравнению с уровнем конца прошлого года, до 28,6%. В апреле — июне просроченная задолженность значительно сократилась как в абсолютном, так и в относительном выражении; в июле — августе наблюдается небольшой прирост на ранних сроках, отметил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

По словам директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, ситуация на рынке МФО во многом похожа на ту, что наблюдается в сегменте необеспеченного кредитования — рост выдач существенно опережает рост реальных доходов населения. Тенденция приводит к росту долговой нагрузки заемщиков и чревата ростом просроченной задолженности и доли проблемных кредитов, что в конечном счете негативно может сказаться как на банковском секторе, так и на секторе МФО. Он считает, что ЦБ решится на ужесточение требований и для сектора МФО.