Накануне вступления в силу приказа Минтруда об утверждении профессионального стандарта специалиста НПФ совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) направил в пенсионные саморегулируемые организации (СРО) проект-приложение к приказу с наименованиями квалификаций и требования к ним, на соответствие которым будет проводиться экзамен. Об этом пишет «Коммерсант» . Приказ Минтруда об утверждении профстандарта специалиста НПФ начинает действовать с 1 сентября 2021-го и до 2027 года.

Согласно приложению к приказу, отправленному СПКФР в пенсионные СРО, вводится четыре квалификации сотрудников для НПФ: специалист по осуществлению клиентского сервиса, специалист по учету обязательств, специалист по обеспечению операционно-учетной деятельности, руководитель НПФ. Для них предусмотрен трехлетний срок действия свидетельства о квалификации. Для прохождения экзамена по соответствующей квалификации необходимо соответствующее образование.

По словам одного из членов совместной рабочей группы пенсионных СРО по разработке профстандартов, ситуация напоминает ту, когда происходил переход подведомственности фондов от инспекции НПФ при Минтруде к ФСФР и тот утвердил требования к аттестатам, — в сроки тоже никто не уложился. Сейчас также происходит формирование нормативной и инфраструктурной базы. Затем должен быть создан центр, который займется аттестацией, в нем будут собраны аккредитованные специалисты, составлены соответствующие экзаменационные вопросы, а при нем сформирована система прохождения обучения, отметил собеседник издания.

Сейчас ЦБ разрабатывает новые требования к квалификации, напоминает гендиректор НПФ «Альянс» Аркадий Недбай. По его словам, нормы предусматривают обязательность наличия одного из требуемых вариантов: длительного опыта работы на определенных должностях, квалификации в соответствии с законом «О независимой оценке квалификации» и опыта работы или международного сертификата и опыта работы. Наличие квалификации в некоторых случаях не потребуется, отметил Недбай.

Сам профстандарт — пока документ добровольного применения, решение о введении свидетельства о независимой оценке квалификации для сотрудников НПФ должно приниматься на уровне регулятора или самого профессионального сообщества через СРО, сообщил замгендиректора Ассоциации участников финансового рынка СПКФР Сергей Бровчак. По его словам, профстандарт — некий бенчмарк для отрасли: НПФ активно участвуют в разработке квалификационных требований и оценочных средств, что позволит получить в пенсионной отрасли специалистов с высокими практическими знаниями и повысит качество услуг.