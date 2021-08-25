Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 триллиона рублей», — заявил Михаил Мишустин на заседании правительства на прошлой неделе.

По его словам, решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям, — от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей.

«Семейная ипотека» появилась в 2018 году. Программу запустили по поручению президента. Изначально программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. С 1 июля 2021 года по поручению президента условия программы были расширены. Теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий — 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.

Действие программы изначально было рассчитано до конца 2022 года. Затем ее пролонгировали до 1 марта 2023 года. Продлить программу до 31 декабря 2023 года правительству поручил президент России Владимир Путин.