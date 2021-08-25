Период нештрафуемой установки традиционных приборов учета вместо «умных» счетчиков может быть продлен до 1 января 2024 года. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

«Они [штрафные санкции] у нас и так уже приостановлены. Было совещание в правительстве, здесь объективно постарались оценить ситуацию и определили — возможно, будет пересмотр и увеличение срока нештрафуемого периода для того, чтобы все успели четко и правильно эти системы сформировать до 1 января 2024 года. Нам кажется, что подход выбран достаточно взвешенный и никаких дополнительных изменений в 522-ФЗ не будет», — отметил Сниккарс.

Согласно действующему законодательству, с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии, а с 1 января 2022 года энергетики будут обязаны ставить исключительно «умные» счетчики.

«Умные» счетчики позволяют потребителям получать полную информацию об энергопотреблении, управлять его объемами и стоимостью, повышать качество и надежность энергоснабжения. С точки зрения энергетических компаний внедрение интеллектуальных приборов учета позволяет снижать потери и операционные затраты, способствует улучшению платежной дисциплины.