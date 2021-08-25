Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,03% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 889,94 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,07% и равнялся 1 659,8 пункта.
Главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев не исключает попыток тестирования индексом Мосбиржи уровня 3 900 пунктов, чтобы отыграть вчерашнее восстановление нефти.
«Сегодня индекс Мосбиржи будет консолидироваться в середине диапазона 3 850—3 900 пунктов, однако не исключаем попыток индекса тестирования верхней границы диапазона, отыгрывая вчерашнее восстановление нефти», — комментирует эксперт.
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