Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,03% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 889,94 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,07% и равнялся 1 659,8 пункта.

Главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев не исключает попыток тестирования индексом Мосбиржи уровня 3 900 пунктов, чтобы отыграть вчерашнее восстановление нефти.

«Сегодня индекс Мосбиржи будет консолидироваться в середине диапазона 3 850—3 900 пунктов, однако не исключаем попыток индекса тестирования верхней границы диапазона, отыгрывая вчерашнее восстановление нефти», — комментирует эксперт.