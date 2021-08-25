В России с 2017 года изъяли около 300 тыс. «серых» сим-карт, примерно 12,3 тыс. ииз них изъяли в 2021 году, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Мобильные операторы часто пренебрегают проверкой достоверности сведений об абоненте при заключении договора, из-за чего сим-картой с неустановленным владельцем могут воспользоваться злоумышленники, отметили в регуляторе.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что обелить рынок связи поможет закон, по которому все ИП и юрлица до 30 ноября 2021 года обязаны внести данные о пользователях корпоративных сим-карт в специальный реестр на сайте госуслуг. Контролировать сведения в рамках новой системы будет регулятор, в случае нарушений он же станет блокировать номера, а осуществление организационных и технических полномочий возложено на радиочастотную службу. При этом каждый год число изымаемых «серых» сим-карт сокращается. По данным Роскомнадзора, в 2017 году органы изъяли свыше 106,5 тыс. карт, а в 2018-м — более 83,7 тыс., в 2019-м — 56,5 тыс., в 2020-м — 41 тыс. На прошедший период 2021 года приходится около 12,3 тыс. штук.

С 2018 года операторов сети обязали самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте и в случае расхождений останавливать оказание услуг. Однако компании часто пренебрегают этими требованиями, из-за чего картами с неустановленными владельцами могут воспользоваться злоумышленники, которые промышляют телефонным терроризмом, кражей личных данных и т. д., объяснили в регуляторе. По новому закону операторы связи будут обязаны передавать в систему данные об абонентах, чтобы Роскомнадзор мог проверять достоверность сведений, внесенных в базу оператора.

Мошенники в основном используют корпоративные сим-карты, зарегистрированные на чужие паспортные данные, сообщили в пресс-службе Минцифры. По их мнению, новый закон позволит значительно снизить количество таких незаконных симок. Там отметили, что система мониторинга Роскомнадзора создается за счет федерального бюджета, и операторы связи не будут нести расходов по ее введению или подключению к ней.

Состав, порядок и сроки предоставления информации пока не установлены, рассказали в пресс-службе Tele2. Однако там считают, что передача этих сведений на сайт госуслуг будет достаточна для обеления рынка и дополнительное предоставление данных с ограниченным доступом в другую систему избыточно. В «Билайне» пока не уверены в эффективности предложенных мер и их влияния на бизнес компаний, в организации ждут информации об алгоритмах работы системы мониторинга.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков уверен, что система идентификации абонентов поможет закрыть схему распространения сим-карт, зарегистрированных на «левые» компании, большинство из которых уже даже прекратили свое существование. Такие карты, позволявшие их пользователям оставаться анонимными, активно продавались, например в переходах и метро, рассказал он, добавив, что у мошенников и спамеров остаются другие способы продолжать свою деятельность, например подмена номера. Операторы и банки пытаются бороться с ними, однако большинство подобных звонков все еще совершается. Второй — оформление сим-карт на «левых» людей. Злоумышленники продолжат покупать в даркнете фотографии сканов паспортов за 100–300 рублей каждый и использовать данные из них. Кроме того, подобные сим-карты можно найти в большинстве маркетплейсов, заключил эксперт.