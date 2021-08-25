Ученики 8—11 классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах. Об этом на онлайн-конференции «Цифровизация и цифровая трансформация сферы образования: тренды использования новых технологий» сообщила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Первый набор на программы откроется в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«В этом году мы запустили проект «Цифровые профессии», который позволяет россиянам старше 16 лет получить дополнительное образование в IТ-сфере за половину стоимости. Планируем сделать образование доступным для более молодой аудитории и разрабатываем программу, по которой с 2022 года ученики старших классов смогут изучать языки программирования. Обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике. Продолжительность курсов составит два года, при этом обучение будет абсолютно бесплатным», — сообщила Трубникова.

Для удовлетворения запросов рынка в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» реализуется ряд проектов по обучению цифровым компетенциям различных категорий граждан. «Модернизация отечественного высшего образования неизбежна. Использование инновационных технологий в образовательной деятельности является новым, но необходимым условием для подготовки высококвалифицированных специалистов», — отметил директор ФГБУ «Связист» Антон Привезенцев.

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» предусматривает программы повышения квалификации для преподавателей и методистов, госслужащих, представителей коммерческих организаций. Программы, рассчитанные на широкую аудиторию, — «Цифровые профессии» (цифровыепрофессии.рф) и «Готовкцифре» (готовкцифре.рф), в новом формате Минцифры России и Университет 2035 запустили в июле этого года.

