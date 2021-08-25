ВТБ начал выдавать ипотеку на индивидуальное строительство дома. В рамках предложения заемщики могут получить кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилого дома на сумму до 20 млн рублей сроком до 30 лет.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств клиента от стоимости залога. Процентная ставка составляет 9,6% годовых и действует при условии оформления комплексного ипотечного страхования (плюс 1 п. п. к ставке при отказе). Для зарплатных клиентов банка предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,3 п. п.



«При внесении 30% первоначального взноса кредит можно получить без документов о доходе. При этом в банке предусмотрены различные варианты подтверждения дохода: справка 2-НДФЛ, справка по форме банка, декларация 3-НДФЛ. Ипотека в банке может быть предоставлена и иностранцам», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

На данный момент предложение ВТБ на рынке — не единственное.

Ипотеку на строительство дома можно также получить, например, в:

— СберБанке по ставке от 9,2% для зарплатных клиентов банка и от 9,7% годовых — для прочих заемщиков. Максимальная сумма кредита может достигать 30 млн рублей, но не может превышать 75% от стоимости залога. Максимальный срок кредитования — 30 лет. При отказе от личного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1 п. п.

— Банке ДОМ.РФ по ставке от 8,9% годовых для зарплатных клиентов и от 9,6% годовых — для прочих заемщиков. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, срок — 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20%. При отказе от личного страхования ставка вырастет на 0,7 п. п. По желанию ставку можно снизить на 0,5 п. п. / 1 п. п., уплатив единовременный платеж в размере 2,6% / 5,2% от суммы кредита.

— Росбанке по ставке от 8,9% годовых для зарплатных клиентов и от 9,4% годовых — для прочих клиентов. Ипотека предоставляется сроком до 25 лет на сумму от 65% стоимости имеющейся недвижимости. При отказе от личного/титульного/имущественного страхования ставка вырастет на 1,5 п. п. / 1 п. п. / 1,5 п. п. соответственно. Снизить ставку на 0,5—1 п. п. можно при уплате единовременного платежа в размере 1—4% от стоимости кредита.