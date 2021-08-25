МВД России распространило предупреждение о СМС-мошенничестве, соответствующий видеоролик на своем канале в YouTube выложило «МВД Медиа».

«Вам пришло сообщение о крупном выигрыше, но ни в каких лотереях вы не участвовали? Будьте бдительны — это мошенники», — говорится в видеоролике.

«Выигрышем» могут быть не только деньги, но и, например, автомобиль. При этом мошенники обычно просят у попавшихся на удочку перевести деньги для уплаты налога на выигрыш или таможенную пошлину. После того как жертва передаст деньги, они исчезают.

В МВД советуют не отвечать на такие СМС-сообщения. Если звонят «организаторы лотереи», им нельзя сообщать личные данные.