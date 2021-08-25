Совокупный спрос физических лиц на наличную иностранную валюту на внутреннем российском рынке в июне 2021 года сократился по сравнению с апрелем на 8% и составил 3,5 млрд долларов США в долларовом эквиваленте. Его объем был меньше, чем в июне 2019 и 2020 годов, на 14 и 11% соответственно. Такие данные приводятся в опубликованном Центробанком РФ «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июне 2021 года» .

«На внутреннем рынке наличной иностранной валюты отмечалось нехарактерное для первого месяца лета снижение чистого спроса, который в преддверии периода массовых отпусков обычно растет в связи с большей потребностью населения в наличной иностранной валюте для зарубежного отдыха. Однако в связи с неопределенностью ситуации из-за введения властями популярных у россиян стран въездных ограничений (обязательная вакцинация, ПЦР-тесты) произошла переориентация населения на внутренний туризм, сопровождающаяся продажей накопленной наличной иностранной валюты уполномоченным банкам и снятием ее с валютных счетов», — говорится в материалах регулятора.

Спрос населения на доллары в отчетный период по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 8%, на европейскую валюту — вырос на 58%, составив 2,2 и 1,2 млрд долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 64% относительно 75% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась с 24% до 35%.



В июне 2021 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках по сравнению с маем вырос на 32% и составил 1,5 млрд долларов. Долларов было куплено на 9% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 93%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с маем увеличилось на 36% и составило 0,9 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 3% и составил 1 583 доллара.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июне 2021 года физические лица сняли 2 млрд долларов, что на 3% меньше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в июне 2021 года по сравнению с маем увеличилось на 22% и составило 2,8 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в июне 2019 года, на 6%, но больше, чем в июне 2020 года, на 20%.

Совокупное предложение населением долларов в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 23%, европейской валюты — на 27%, составив 2 и 0,8 млрд долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения увеличилась до 72% относительно 71% месяцем ранее, доля европейской валюты выросла с 25% до 27%.

В июне 2021 года население продало уполномоченным банкам 1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 23% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов выросли на 28%, европейской валюты — на 19%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с маем увеличилось на 18% и составило 1,2 млн сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 5% и достиг 832 долларов.

На валютные счета в уполномоченных банках физические лица в июне 2021 года зачислили 1,8 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 21% больше, чем месяцем ранее.

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в июне уменьшился на 27% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 0,7 млрд долларов. При этом сокращение чистого спроса было обусловлено существенным (почти в четыре раза) снижением спроса на доллары, в то время как на европейскую валюту он увеличился в 2,6 раза.



Уполномоченные банки в июне ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2 млрд долларов, что на 58% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов вырос на 54%, европейской валюты — в 2,5 раза.

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июне 2021 года по сравнению с маем увеличился на 9% и составил 0,9 млрд долларов.