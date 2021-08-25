В правительство РФ направлен пакет законопроектов о базовом доходе семей с детьми. Его направил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Основным стал документ, предлагающий ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет с 1 января 2022 года.

«Таким образом, семья с двумя детьми должна получать 40 тысяч рублей в месяц. На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей — пока младшему из детей не исполнится 18 лет», — рассказал Миронов.

Согласно законопроекту, выплаты ежегодно будут индексироваться по инфляции. По подсчетам авторов инициативы, получателями справедливого базового дохода могут стать до 60 млн граждан, что потребует около 7,2 трлн рублей из федерального бюджета.

Два сопутствующих законопроекта представляют источники финансирования, одним из которых предлагается реформировать Фонд национального благосостояния, создав Фонд национального сбережения, куда должно направляться 90% дополнительных нефтегазовых доходов, а вторым — отказаться от возмещения НДС экспортерам сырья.