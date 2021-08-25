Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявления Центрального банка РФ о ликвидации РФИ Банка и банка «ИРС», говорится в материалах суда.

Регулятор 28 мая отозвал у банка «ИРС» лицензию на осуществление банковских операций. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

По информации ЦБ РФ, «в условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».

Кроме того, банк «ИРС» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж через авансирование импорта товаров, а также сомнительных транзитных операций.

Лицензия у РФИ Банка была отозвана приказом регулятора от 4 июня. Как сообщал ЦБ, деятельность этого банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

Регулятор также аннулировал лицензию на осуществление РФИ Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.