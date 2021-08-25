Владельцы «умного» дисплея SberPortal и ТВ-медиацентра с «умной» камерой SberBox Top теперь могут персонализировать доступ к своим сохраненным картам, платежному инструменту SberPay и настроить функцию подтверждения оплаты лицом и голосом, а также выбрать, кто из других пользователей сможет совершать платежи на устройстве с общим доступом, сообщается в релизе СберБанка.

Отмечается, что функция призвана упростить процесс оплаты в различных сервисах, а также сделать совместное использование девайсов удобнее. Технология разработана SberDevices, в области лицевого распознавания технологическим партнером выступила команда VisionLabs.

Для того чтобы настроить персонализацию оплаты, нужно зарегистрировать свой профиль: нажать на иконку профиля пользователя, пройти процедуру «запоминание» лица и голоса, а затем подтвердить создание учетной записи в мобильном приложении «Сбер Салют». Также после этого можно настроить оплату с привязанной карты и для других зарегистрированных пользователей устройства.

Если настройка включена, то при попытке оплаты с привязанной карты на экране оплаты пользователю будет предложено посмотреть в камеру и произнести шесть цифр для подтверждения платежа. Если устройство не распознало владельца профиля, заказ можно будет оплатить по QR-коду, пройдя процедуру авторизации через мобильное приложение «СберБанк Онлайн».

Кроме того, функция оплаты по лицу и голосу не является банковской биометрией, а работает как настройка персонализации доступа к сохраненной банковской карте только для подтверждения платежа на конкретном устройстве. В любой момент пользователь может выключить настройку, удалить с устройства вектор своего лица, отключить узнавание по голосу, а также отвязать карту.